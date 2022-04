Highsnob si confessa dalla De Girolamo: «Sono stato accoltellato». Il racconto a Ciao Maschio

‘’Nella mia vita sono successe cose veramente brutte. Quando avevo tredici anni sono stato anche accoltellato’’. È la rivelazione che il cantante Highsnob ha fatto nel corso della registrazione di Ciao Maschio, in onda domani sera da mezzanotte sua Rai1. ‘’È successo per bullismo in realtà, e non ne ho mai capito il perché. Ad oggi ancora non lo so, forse era una gelosia tra ragazzini, ma sicuramente è una cosa che non ti togli più’’.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Aprile 2022, 12:08

