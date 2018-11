Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Apre i battenti anche questa settimana la cucina più infernale d’Italia. Torna con il secondo appuntamento, domani sera su, adattamento italiano del cooking show più longevo al mondo e più spietato della televisione. La seconda puntata dell’adrenalinica gara fra cuochi professionisti è guidata dache già nella prima puntata ha fatto volare le stoviglie e strigliato a dovere le brigate rosse e blu. ​In difficoltà già al primo servizio nel ristorante, la brigata rossa, quella delle donne, ha perso rovinosamente la prima puntata.Ad abbandonare la gara all’inizio, e a lasciare così la sua brigata a sole 6 concorrenti, è stata la food bloggersconfitta al duello finale da Lory. L’infernale cucina di Hell’s Kitchen, insomma, non ha lasciato scampo all’unica concorrente che non lavorava in cucina a livello professionale.Guidate, giudicate e costantemente sfidate e messe in difficoltà da Chef Carlo Cracco, che la scorsa settimana le ha selezionate personalmente fra 20 concorrenti, le due brigate, quella rossa e la blu, promettono di darsi battaglia in una sfida infuocata - in un vero ristorante - che vedrà un unico vincitore. Nella nuova puntata di domani sera, un: la Stella Michelindel ristorante l’Imbuto di Lucca. Lo Chef stellato toscano sfiderà le brigate in una prima prova a squadre a tema prodotti della terra ed erbe di campo.Fare bene significa sopravvivere e provare ad arrivare alla finale del 25 dicembre. Per funzionare, e quindi riuscirci, le due squadre dovranno agire come macchine perfette: niente protagonismi, ottima coordinazione, linea e servizi perfetti. Ad assistere Chef Cracco nella direzione della cucina, i due sous-chef(finalista della prima edizione del programma) e(vincitore della seconda), che anche nella seconda puntata si occuperanno di coordinare il lavoro delle due squadre di apprendisti, mentre il maître Luca Cinacchi (soprannominato da Cracco "") sarà l’irreprensibile responsabile della gestione della sala.