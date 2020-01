​"Weinstein: sesso a Hollywood": in arrivo su Crime+Investigation lo speciale sullo scandalo delle molestie

New York, al via il processo per stupro contro Weinstein arrivato con un deambulatore

Venerdì 17 Gennaio 2020, 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Harveyera il re di: produttore di film campioni d’incassi e premiati con l’Oscar, capo di un vero e proprio impero cinematografico. Ma nel 2017 arriva la bufera: un gruppo sempre più nutrito di donne comincia a denunciare abusi esubiti ad opera di Weinstein. Le testimonianze aumentano giorno dopo giorno e il re Mida di Hollywood, da tutti rispettato o temuto, si trasforma in un mostro. Lo speciale “Weinstein: sesso a Hollywood” arriva in prima visione assolutasu(in esclusiva su Sky al canale 119).Collaboratrici, assistenti, segretarie, attrici e giornaliste raccontano ladel produttore più potente del cinema USA. Tra le voci spicca quelle delle attricicon una sorprendente testimonianza video inedita e dell’ex protagonista di Streghe,che si è fatta paladina del movimento #, formatosi proprio dopo le prime accuse al magnate cinematografico.Secondo le testimonianze delle vittime,le invitava in un hotel o in ufficio con il pretesto di parlare della loro carriere, esigendo un rapporto sessuale. Numerose le attrici di fama internazionale che l’hanno accusato di violenza sessuale, tra queste: Ashley Judd,Proprio in questi giorni, Weinstein ha raggiunto un accordo extra-giudiziario con unda 25 milioni di dollari con diverse sue accusatrici. E tuttavia, dopo le accuse mosse contro di lui, quello che è certo è che nulla a Hollywood sarà più come prima.