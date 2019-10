Grey's Anatomy al via la sedicesima stagione, ma l'ospedale si spacca in due

Grey’s Anatomy arriva alla cifra-record di 350 puntate con la stagione 16, da stasera alle 21 e poi ogni lunedì su FoxLife (canale 114 di Sky). È una delle più controverse perché “spacca” letteralmente l’ospedale in due fazioni. Da una parte troviamo la protagonista, Meredith (Ellen Pompeo), che rischia di perdere la licenza per frode assicurativa, sospesa dall’ospedale e costretta ai servizi sociali. Con lei l’amico Alex Karev (Justin Chambers), che si trasferisce in uno degli ospedali peggio equipaggiati di Seattle con l’intento di portarli agli antichi fasti assieme a Richard (James Pickens Jr.).



Tutti gli altri restano in corsia, ma faticano ad accettare l’abbandono dei colleghi soprattutto perché il nuovo capo Tom Koracick non perde occasione di far valore i suoi “gradi”: «In queste puntate – anticipa il suo interprete Greg Germann al Festival della TV di Monte-Carlo – il pubblico si troverà spiazzato dai nuovi equilibri. Sarà una costante sorpresa e ogni situazione si rivelerà l’opposto di quanto ci si aspetta». Lo sa bene la collega Kelly McCreary che interpreta la sorellastra di Meredith, Maggie: «I problemi sentimentali – aggiunge – sono all’ordine del giorno e c’è chi si troverà presto con il cuore infranto».



Ogni riferimento alla situazione della sua brillante dottoressa (non) è puramente casuale visto che il suo collega ed ex boyfriend Jackson (Jesse Williams) frequenta una sexy pompiera della serie spin-off Station 19. E mentre Hunt e Teddy (Kevin McKidd e Kim Raver) fanno i neo-genitori tra mille difficoltà Meredith passa momenti di passione con Andrew DeLuca, interpretato dal romano Giacomo Giannotti, che le sta facendo dimenticare il compianto Stranamore.

Lunedì 28 Ottobre 2019, 07:45

