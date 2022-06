Greta Spreafico, la cantante rock scomparsa. L'appello a Chi l'ha visto?: «Pronti ad aiutarti»

«Siamo qui, ti volgiamo bene e siamo pronti ad aiutarti in qualsiasi modo»: l'appello degli amici per ritrovare Greta Spreafico è arrivato davanti alle telecamere di Chi l'ha visto?. La 53enne originaria di Erba, in provincia di Como, è scomparsa sabato 4 giugno da Porto Tolle (Rovigo) e da allora non si hanno più sue notizie.

A dare l'allarme è stato il compagno di Greta, che non riuscendo a contattarla aveva raggiunto l'abitazione in località Ca' Tiepolo. Qui non c'era la donna ad attenderlo, né la sua Kia Picanto nera targata EF 808 DT. In casa è stato ritrovato uno dei suoi due telefoni, mentre l'altro risulta spento.

Greta Spreafico è stata avvista l'ultima volta in un bar del paese in provincia di Rovigo. L'ultimo messaggio dal suo cellulare è partito all'una circa della notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno, indirizzato al compagno. Sulle sue tracce si muovono ora amici e familiari, oltre all'Associazione Penelope e la trasmissione di Rai3 Chi l'ha visto?.

La 53enne, come raccontano gli amici, stava vivendo un momento di difficoltà e tutti coloro i quali la stanno cercando si dicono pronti ad aiutarla a riconquistare la serenità. Greta Spreafico ha anima e energia da rocker, come dimostrano i video in cui canta con grinta - la sua grande passione - ed è proprio in quell'energia che sperano quanti le vogliono bene.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 10:21

