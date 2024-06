Greta Mauro a Unomattina Estate: «Facciamo le vacanze in tv insieme al nostro pubblico»

di Donatella Aragozzini

La programmazione estiva della tv di Stato è ufficialmente ripartita il 3 giugno. Ad aprire il palinsesto di Rai1, dal lunedì al venerdì alle 9.00, troviamo come sempre “Unomattina Estate”, che fino al 6 settembre accompagnerà i telespettatori con notizie di attualità e di costume, quest'anno condotto dall'inedita coppia formata da Greta Mauro e Alessandro Greco.

Greta Mauro, come sarà questa edizione?

«Sarà un'edizione estiva, rivolta a persone che durante l'estate guardano la televisione: facciamo le vacanze con il nostro pubblico. Le tematiche sono più legate alla stagione, si farà molto servizio pubblico, come è la cifra di “Unomattina”, senza appesantire troppo».

Come si trova con Alessandro Greco?

«Molto bene, ci eravamo già conosciuti quando siamo stati ospiti nella stessa puntata de “La vita in diretta” e già in quell'occasione ci eravamo stati simpatici. Lui è un grande professionista, molto rispettoso e attento al lavoro degli altri. Non ho paura della competizione, io sono abituata a lavorare in coppia, è bello condividere e, anche se abbiamo due professionalità diverse, perché lui fa più intrattenimento mentre io sono una giornalista e vengo dall'infotainment, ci saranno anche degli spazi condivisi perché i temi sono legati da un filo rosso».

Questo programma arriva al termine di una stagione televisiva che l'ha vista per il terzo anno al timone del magazine di Rai2 “Top - Tutto quanto fa tendenza” e anche del nuovo format di Rai3 “La biblioteca dei sentimenti”.

«Sì, io ho lavorato su diversi canali tv, ma quello che mi ha dato la Rai in questi anni è stata un'occasione enorme, dal 2021 ho fatto un percorso interno, sono molto grata alla direzione per “Unomattina Estate” e gli altri progetti. Essere stata scelta per questo programma è motivo di grande orgoglio e soddisfazione, sono molto felice».

In autunno la ritroveremo alla conduzione dei programmi condotti quest'anno?

«Vedremo, lo spero. “La biblioteca dei sentimenti” è partito a dicembre con delle puntate quotidiane, poi è andato in onda uno speciale a gennaio e poi è diventato settimanale, è andato bene in tutte le fasce e quindi speriamo di poterlo riproporre. Quanto a “Top”, per me è stata una soddisfazione perché è un piccolo gioiello che io ho contribuito a formare in tre anni di conduzione, ci tenevo a lasciare la mia impronta e mi auguro di poter andare avanti».

Mercoledì 5 Giugno 2024

