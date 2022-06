Beautiful, trovato senza vita Harrison. Era il figlio di Jack Wagner, il fratellastro di Ridge nella soap

Grave perdita per il cast di Beautiful. E' morto Harrison Wagner, figlio di Jack Wagner, l'amato interprete di Nick Marone della soap opera americana, nonchè fratellastro di Ridge. Harrison è morto improvvisamente all'età 27 anni: è stato trovato senza vita in un parcheggio a Los Angeles. Ancora da chiarire le cause del decesso.

In uno degli ultimi scatti fotografici che il giovane aveva postato su Instagram, Harrison sorride accanto al padre Jack, con il quale mostra una incredibile somiglianza: «Tale padre, tale figlio» si legge in didascalia. Il 27enne era il figlio più piccolo dei due (il primogenito Peter ha 31 anni) avuti dall'attore con l'ex moglie Kristina Wagner, attrice con la quale aveva lavorato sul set di "General Hospital".

Harrison aveva avuto in passato grossi problemi di alcol, droga e depressione, quando era anche scappato da casa senza far sapere nulla di sé per settimane.

Il fratello e la fidanzata gli hanno reso omaggio sui social, condividendo alcuni scatti del passato. «Sempre con te» ha scritto Peter Wagner. «Il mio cuore è a pezzi» si legge fra i commenti della fidanzata Sophia Bui.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 00:09

