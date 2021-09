Gratta e Vinci, il figlio del tabaccaio a Pomeriggio 5: «Noi non c'entriamo niente. I miei figli di 10 anni sono sotto attacco»

Gratta e Vinci, il figlio del tabaccaio in esclusiva a Pomeriggio 5 : «I miei figli di 10 anni sono sotto attacco...». Oggi, Barbara D'Urso è tornata a parlare della vicenda del gratta e vinci da 500mila euro. La conduttrice ha mostrato in esclusiva l'intervista al figlio di Gaetano Scutellaro, il tabaccaio in carcere con l'accusa di furto pluriaggravato e tentata estorsione.

Il figlio di Scutellaro prende le distanze dalla vicenda e spiega: «La mia famiglia non entra in questa vicenda, anche i miei figli di dieci anni stanno ricevendo attacchi mediatici. Tutto quello che viene detto, che abbiamo provato a contattare la signora, non è vero niente».

Gaetano Scutellaro

E conclude: «Noi ci distacchiamo da questa vicenda. La Procura indagherà, noi non c'entriamo niente». L'inviato di Pomeriggio 5 spiega che la licenza della tabaccheria sarebbe dell'ex moglie di Scutellaro e che quest'ultimo non avrebbe avuto buoni rapporti con la sua famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 19:08

