Grande Fratello Vip, la finale: Tommaso Zorzi riabbraccia Francesco Oppini: «Ho sognato a lungo questo momento». Era dicembre quando l'influencer ammise inuna lunga confessione con Cristiano Malgioglio di essere innamorato del suo amico. A distanza di mesi Zorzi e Oppini si ritrovano all'interno della casa per un nuovo abbraccio.

Leggi anche > Grande Fratello Vip, Dayane Mello riabbraccia la figlia Sofia. La bimba commuove tutti: «Non lasciarmi mai più»

Grazie a Cristiano Malgioglio, Tommaso Zorzi ammise lo scorso dicembre di essersi innamorato di Francesco Oppini. «Io credo che se uno vuole lottare per quello che prova, deve anche essere disposto a soffrire», aveva ammesso Zorzi. Durante la finale del Grande Fratello Vip Francesco Oppini e ritornato nellacasa del grande fratello per riabbracciare Tommaso ammette.

La scena di loro due seduti nei gradini del giardino è ormai entrata nella storia e questa sera i due inquilini rivivono insieme a noi le stesse emozioni. «L'amico vero è quello che capisce i difetti e li accetta», dice Francesco. Zorzi in lacrime: «Ho sognato a lungo questo momento, non lo lascio più. Non ho pianto con la mia famiglia ho pianto per Francesco!»

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 01:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA