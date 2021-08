Grande Fratello Vip, la smentita di Raz Degan: «Dovrei entrare in una casa piena di spazzatura…»

Raz Degan smentisce, senza utilizzare mezzi termini, la sua partecipazione alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il Grande Fratello Vip è in cerca di concorrenti e negli ultimi giorni era uscita un’indiscrezione che voleva l’attore, modello ed ex vincitore dell’Isola dei Famosi fra i partecipanti, ma lo stesso Raz Degan ha deciso di mettere le cose in chiaro su Instagram: «Dovrei entrare in una casa piena di spazzatura…».

Grande Fratello Vip, Raz Degan non sarà fra i concorrenti

Le voci di corridoio che volevano per certa la partecipazione di Raz Degan alla prossima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, vengono smentite proprio del diretto interessato. La voce di una sua sicura inclusione nelle lista dei reclusi nella casa del reality è rimbalzata sul web e Raz ha deciso di mettere fine al tam tam mediatico. Degan ha chiarito la sua posizione con parole che non lasciano spazio all’interpretazione e sul social, a fianco di una sua foto ha scritto: «Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare 🤠É solo fake news… passiamo avanti».

Al Grande Fratello Vip per ora un nome certo sembra però esserci, quello di Katia Ricciarelli, cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo. Il programma sarà condotto condotto da Alfonso Signorini, con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste.

