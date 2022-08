Grande Fratello Vip, è di una donna il nuovo indizio per il cast: «L'amore si dimostra non si promette»

Si intensificano gli indizi social che, Alfonso Signorini e l'account ufficiale del Grande Fratello Vip, hanno rilasciato per aiutare il pubblico a capire quali saranno i vipponi che entreranno, il prossimo 19 settembre, nella casa più spiata d'Italia.

I nomi

Mentre in rete circolano i nomi dei possibili concorrenti che faranno parte della prossima edizione del Grande Fratello Vip, l'accounto twitter della trasmissione e il suo conduttore Alfonso Signorini, come moderni policcini, lanciano "briciole" con gli indizi sui prossimi vipponi.

Dopo quello sui "pelati" di Alfonso Signorini, ne arriva un altro: «L’amore vissuto solo “in teoria”? Non fa per lei… e non vede l’ora di dimostrarlo», si legge nella caption. Nel video ovviamente non viene mostrato il colto ma si tratta anche in questo caso di una donna e in sovraimpressione si legge «L'amore si dimostra non si promette». Quindi si tratta di una donna ferita? O che ha da poco conluso una relazione d'amore?

Il ventaglio delle ipotesi è ampissimo, tra i nomi confermati al momento c'è solo Giovanni Ciacci .Gli altri comeAntonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez), Ginevra Lamborghini (sorella della più famosa Elettra), Pamela Prati e Umberto Smaila, sono solo rumors non ufficiali.

Grande Fratello Vip andrà in onda il 19 settembre?

Al momento è questo l'interrogativo più grande, ma salvo smentite dell'ultima ora il Il Grande Fratello Vip andrà in onda regolarmente dal prossimo 19 settembre. Non ci dovrebbe quindi essere alcun rinvio a causa delle elezioni del prossimo 25 settembre. Secondo il regolamento, i concorrenti potranno uscire dalla casa per esercitare il diritto di voto e raggiungere la città in cui hanno il seggio di appartenenza. A scopo precauzionale, però, i concorrenti che decideranno di andare a votare, prima di rientrare nella casa, dovranno fare un periodo di quarantena.

