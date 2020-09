Grande Fratello Vip, la cronaca della terza puntata: Francesca, Fulvio, Massimiliano e Matilde in nomination. Fausto Leali squalificato

Leggo.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 08:21

Primi litigi, come quello tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, momenti simbolici come il "perdono" di Enock dopo le parole a sfondo razzista di Leali e tanta carne sul fuoco in questo nuova puntata che abbiamo seguito in01.09 La terza puntata del Grande fratello Vip termina qui. Grazie per averci seguito, appuntamento con la diretta della quarta puntata venerdì 25 settembre.01.06 Signorini comunica i nominati della serata. Sono ufficialmente al televoto: Francesca Pepe, Fulvio Abbate, Massimiliano Morra e Matilde Brandi. I vip più votati saranno salvi, il vip che prenderà meno voti non verrà eliminato ma andrà al televoto con i vip in nomination il prossimo venerdi01.03 Ogni vip deve pescare un biglietto, ma solo uno sarà vincente. Chi lo prende avrà la possibilità di tornare in gioco quando sarà eliminato.00.58 Francesca Pepe, Fulvio Abbate, Massimiliano Morra e Matilde Brandi in nomination00.53 Nomination palesi: Andrea e Adua votano Massimiliano, Massimiliano - Matilde, Matilde - Patrizia, Tommaso - Massimiliano, Patrizia - Matilde, Petrelli - Massimiliano, Dayane - Massimiliano, Enock - Adua00.37 Alfonso Signorini chiede a Franceska lumi su Miss Europa 2016, prima conferma poi una volta smascherata ammette «ho vinto la prima fascia, non stiamo qui a mettere i puntini sulle i»00.27 Elisabetta Gregoraci - Franceska, Francesco - Fulvio, Fulvio - Maria Teresa e Guenda, madre e figlia votano Franceska. Francesca - Abbate00.23 Fausto Leali entra in studio00.19 E' il momento delle nomination. Inizia Stefania Orlando e fa il nome di Franceska, Denis - Franceska, Myriam - Stefania.00.07 Clip sulle frecciatine che Franceska e Tommaso Zorzi si sono lanciati in settimana. Si accendono gli animi e si infervora anche Signorini: «Franceska sei una grande maleducata, questa è casa mia come diceva qualcun'altro e decido io chi può parlare. Se io entro in casa e dico scusate entro in punta di piedi»00.03 Elisabetta Gregoraci e Denis Dosio devono scegliere un altro concorrente immune e fanno il nome di Francesco Oppini23.50 Elisabetta Gregoraci e Denis Dosio sono i favoriti di questa settimana. Votazioni che hanno generato dissapori all'interno della casa. Scintille tra Elisabetta Gregoraci e Fulvio Abbate23.37 E' il momento di comunicare cosa ha deciso il Grande Fratello. Signorini legge il comunicato rivolto a: «Il pubblico ti conosce sia come grande artista che grande uomo. Al di là delle tue reali intenzioni però il peso delle parole utilizzate può e deve avere una sola conseguenza: Fausto Leali sei squalificato».22.34 Anche Signorini sottolinea questo atteggiamente e Maria Teresa Ruta ne spiega il motivo «non sa spiegare cosa ha nel cuore»23.28 Visita a sorpresa per Guenda Goria che nei giorni scorsi ha confessato il suo dolore per il rapporto conflittuale con il padre. Il giornalista Amedeo Goria, ha delle belle parole per la figlia ma dà la sensazione di non vedere l'ora di sfuggire.23.14 Antonella Elia stuzzica Balotelli chiedendo se ha voglia di salutare Dayane: «Io sono qui per salutare mio fratello, non sono un tipo da gossip. Ma a Dayane ho voluto molto bene e non ho problemi a salutarla»23.07 In collegamento c'è Mario Balotelli che scherza con il fratello: «Enock perchè fai passare il messaggio che hai paura di me ma non è vero?. Io ho molti fratelli ma senza togliere nulla agli altri è mio amico, e mio fratelo e guai a chi me lo tocca. Riguardo a quello che ti è successo mi hai scioccato, sei stato un gran signore, hai dato un insegnamento anche a me».La De Blanck interviene dicendo che Enock non ha paura ma rispetto verso il fratello. A proposito della "n" word usata da Leali: «Nel mondo secondo me non ci sono troppi razzisti, il problema è solo l'ignoranza. Io non giudico le persone che non conosco, io sono convinto che Fausto non sia razzista, io penso sia solo da ignoranti»22.58 Enock in confessionale, rivediamo la clip in cui racconta la sua storia22.43 Pierfrancesco Petrelli nella stanza dei led, viene raggiunto da Enock. Si gioca sulla possibilità di essere i futuri fidanzati della figlia della contessa De Blanck22.40 Signorini ricorda Sandra Mondaini scomparsa il 21 settembre di dieci anni fa22.25 Elisabetta Gregoraci nella stanza dei led, parla della mamma22.20 Signorini chiede ad Adua cosa intende quando dice che Massimiliano non ha usato su di lei le mani, ma ci sono delle violenze psicologiche più gravi. Adua non vuole approfondire, ma la De Blanck si infervora :«e ditecelo una volta per tutte cosa è successo»22.10 Si cambia argomento, per ora. Si parla di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra.21.59 «Ho avuto l'occasione di conoscere l'uomo e la persona e, anche se non mi ha chiesto scusa, lo perdono lo stesso». «Tutta la mia vita lo racconta che non sono per niente razzista», conclude Leali.21.54 Patrizia De Blanck che si era da subito dissociata prova a spiegare che quel termine una volta era accettato, chi ha un'età più grande deve essere abituato a non usarla. «Da parte di Fausto - commenta Abbate - c'è un piccolo ritardo culturale, stasera è l'occasione che le razze non esisto e usare il termine "n" è inaccettabile»21.45 Signorini manda la clip incriminata su. «Il significato delle parole evolve nel corso degli anni - ripete Signorini - oggi il significato di questa parola è profondamente cambiato. Non prenderne atto e capire che non si può utilizzare questa parola, non vogliamo fare un processo alle intenzioni che non ci sono, però non possiamo permettere che in un programma questo possa passare questa parola. Per Enock questa parola significa ben altro perchè è una parola orribile». «Io rispetto molto il signor Leali - replica Enock - mi sono trovato in un momento di difficoltà nello spiegargli che era un termine che non si poteva utilizziare. Dicendolo fai passare fuori che è una cosa normale dirlo. E' una cosa che non mi fa piacere sentirmelo dire e non reagisco bene»21.40dà aggiornamenti sulle sue condizioni di salute«Ho lo pneumococco, sono sotto paracetamolo non morirò questa volta»21.38 Signorini avvisa il pubblico che nel pomeriggio è stato21.34 «Ignorare che "negro" ha una connotazione negativa ad oggi non si può più accettare», Alfonso Signorini apre la puntata sottolineando l'importanza dell'uso delle paroleTerza puntata per il Grande Fratello Vip e già iniziano i primi problemi. Innanzitutto il televoto annullato tra Fausto Leali e Massimiliano Morra. Questa sera verranno presi provvedimenti disciplinari per Fausto Leali. Si attendono inoltre sulle condizioni diche sarebbe dovuto entrare lo scorso venerdì.