Grande Fratello Vip, la "confessione" di Carlotta Dell’Isola: «La verità sull’amicizia con Alessia Marcuzzi»

Carlotta Dell’Isola, dopo essere stata protagonista di Temptation Island col fidanzato Nello Sorrentino, ha preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Di Carlotta Dell’Isola si è parlato anche per via di un’amicizia nata proprio con Alessia Marcuzzi, conduttrice proprio del reality per coppie di casa Mediaset.

Carlotta Dell’Isola e l'amicizia con Alessia Marcuzzi

Carlotta Dell’Isola ha partecipato a due reality e per lei si era parlato di una stretta amicizia con Alessia Marcuzzi: “Nella quotidianità siamo amiche – ha spiegato ospite di “Non succederà più” su Radio Radio - Però sono state dette tante cavolate, della serie che la conoscessi prima di Temptation. Voglio mettere i puntini sulle i e dire che io e Alessia ci siamo conosciute a Temptation. Poi c’è il famoso colpo di fulmine che avviene sia in amore che in amicizia. A Temptation ti trovi da sola, con un iPad, vedendo cose che non vorresti vedere. Ho trovato in lei un’amica, una persona che ti capisce e non ti giudica”.

Nel mentre Carlotta Dell’Isola è pronta alle nozze col fidanzato Nello Fiorentino: “Ho fatto una guerra per far risistemare tutta quella che era la nostra situazione sentimentale e siamo andati a Temptation. Sono andata via di lì con una promessa di proposta. Partecipo al Gf Vip 5 e ricevo questa proposta. Esco dal Grande Fratello e vedo che siamo in zona rossa. Il matrimonio è rimandato a fine pandemia, spero per maggio del prossimo anno!”.

