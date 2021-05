Grande Fratello 13, Francesca Rocco di nuova mamma, l'annuncio social: «È nata la nostra piccola Beatrice»

Francesca Rocca è diventata di nuovo mamma. Francesca Rocco, che durante il Grande Fratello tredicesima edizione ha conosciuto il compagno Giovanni Masiero, ha annunciato da Instagram l’arrivo in famiglia della seconda figlia: “È nata la nostra piccola Beatrice”.

Grande Fratello, Francesca Rocco mamma: «È nata la nostra piccola Beatrice»

Francesca Rocca è diventata mamma per la seconda volta e ha dato la notizia dal suo account Instagram, condividendo una foto che la vede con la sua neonata mentre bacia il compagno: “06.05.2021 ore 15:30 – ha scritto nella didascalia - è nata la nostra piccola Beatrice Masiero”.

Anche il papà Giovanni Masiero ha voluto fare un tributo social, postando una foto di famiglia in ospedale, seguita da: “Ora siamo in quattro. Che team! Ciao Beatrice, benvenuta!”.

Francesca Rocco, già mamma di Ginevra, sempre con un post dal social aveva annunciato la sua gravidanza: “Cinque mesi...e un dolce segreto – aveva scritto Francesca nella condivisione - Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! È con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta! In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni e pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti! Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale.... la piccola Ginevra. Posso dire che la vita è meravigliosa”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Maggio 2021, 21:40

