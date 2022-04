Grammy, le battute su Will Smith e l'idea del comico: sale sul palco con indosso un casco

Anche ai Grammy Awards, l'evento più importante dopo gli Oscar, Will Smith ha fatto parlare di sé. Sull'onda dello schiaffo dato a Chris Rock dopo la battuta sull'alopecia alla moglie, il comico Nate Bargatze è salito sul palco indossando un casco, mentre non sono mancati riferimenti e cenni all'accaduto. Intanto, l'attore americano sta pagando per il gesto della notte degli Oscar con la perdita di alcuni contratti.

Nella serata dei Grammy, che ha visto trionfare Joe Batiste, Olivia Rodrigo, Foo Fighters e Silk Sonic, il presentatore Trevor Noah non ha potuto fare a meno di inserire delle allusioni nel monologo: «Terremo i nomi delle persone fuori dalla nostra bocca». E poi Questlove, musicista dei Roots e regista di Summer of Soul, documentario premiato agli Oscar. ha scherzato: «Presenterò questo premio e confido che voi persone stiate ad almeno 150 metri da me. Suonate e basta».

LeVar Burton and Nate Bargatze joke about the Will Smith #Oscars slap at the #GRAMMYs .



Il comico Nate Bargatze è salito indossando un casco ed è stato presentato così: «Ora, voglio avvertire tutti voi che il nostro prossimo presentatore è un comico, se capite cosa intendo. Insomma devo mettere in guardia tutti: restate ai vostri posti e tenete le mani a posto». «Hanno detto che i comici devono indossarli ora alle premiazioni durante i loro sketch comici - ha detto Bargatze -. Non copre nemmeno la faccia. Penso che si concentri solo dove mi colpiresti».

