"Gomorra" verso la fine, l'annuncio commovente del protagonista Salvatore Esposito: «Addio Genny»

Gomorra 5 sarà la stagione conclusiva della celebre serie tv ispirata al romanzo di Roberto Saviano. L'attore Salvatore Esposito ha pubblicato sui social un post commovente in cui saluta il personaggio che ha fatto parte della sua vita per tanto tempo e gli ha portato la fama. «Addio Genny (Gennaro Savastano)», le parole in un video. Nel post successivo qualche riflessione anche dal collega Marco D'Amore, indimenticabile Ciro sul piccolo schermo.

Gomorra, addio Genny

Nei giorni della fine delle riprese Esposito, visibilmente commosso, dà appuntamento agli spettatori per la quinta stagione che sarà trasmessa su Sky tra l'autunno e l'inverno 2021 e ringrazia i fan per averlo seguito e sostenuto negli otto anni della serie. «Addio Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso otto anni fa tutto questo possibile e grazie a tutti voi che mi seguite con affetto e stima. Siete il mio regalo più grande. Voglio ringraziare Sky e Cattleya, i registi tutti, gli Artisti con cui ho condiviso il set ed i grandi lavoratori che nell'ombra hanno lavorato duramente per noi. Ora tocca a te Genna'. Tu hai fatto cose indicibili e mai avrei pensato di poter essere in grado di raccontare con verità tutte le cose orribili che hai fatto. Anche se siamo distanti anni luce in questi otto anni mi hai fatto capire tante cose, che conserverò gelosamente dentro di me. Ora vi toccherà aspettare un po' per #Gomorra5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena !!! THE END», scrive a corredo del video.

Gomorra, verso la fine

Marco D'Amore parla di "trepidante attesa": «Il pubblico vedrà cosa siamo stati capaci di fare... Non vedo l'ora. Genny e Ciro sono l'odio e l'amore, non potete immaginare a che livello continuerà la loro storia».

