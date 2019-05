Gomorra 5, Saviano svela il copione della nuova stagione: «Continuo a scrivere?». La risposta di un ragazzo di Scampia

Gomorra

4

Roberto Saviano

Dopo il gran finale diandato in onda ieri è già tempo di guardare alla prossima stagione.ancora prima della trasmissione dei due ultimi episodi. Ma al termine delle due puntate di ieri, mostrando la prima pagina del documento che andrà a raccontare nuove storie legate ae ai suoi compagni d'avventura, amici e nemici.«Quando abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto non immaginavo che saremmo arrivati così lontano. Grazie a tutti gli attori, i registi, i colleghi sceneggiatori, i tecnici, i produttori e tutta la squadra di Gomorra4. E ora..., scrivesul suo profilo Instagram. A rispondergli, tra i tanti fan, ancheGrazie da un ragazzo di Scampia», le sue parole in un commento.C'è poi chi lo difende dagli insulti, che da anni accompagnano il percorso di Saviano. «É assurdo vedere come tu venga riempito di complimenti nel momento in cui parli della tua serie TV - scrive una fan - e come invece venga insultato nei peggior modi non appena parli di qualsiasi altro tema. Il popolo che vive davanti alle televisione. Degni di Maccio Capatonda».E qualcuno che fa polemica: «Bel business sulle spalle delle vittime di mafia. Così non fate altro che alimentare individui svitati con indole mafiosa». Infine un appello: