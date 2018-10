Il modello cui si è ispirata Gloria Guida per prepararsi?, ammette conversando con i cronisti a margine della presentazione a Viale Mazzini. «Non sono - precisa - una megalomane, è solo che apprezzo apprezzo molto come si rivolge ai telespettatori e mi piacciono i suoi programmi».Gloria Guida afferma di voler «rimettersi in gioco, perché non è mai troppo tardi», con un programma al femminile, in onda sulla rete diretta da: la Guida accompagnerà il pubblico raccontando le donne attraverso un percorso intergenerazionale dagli anni '40 ad oggi. Ogni puntata inizia con una ragazza degli anni '40 e si conclude con una del nuovo millennio, cinque storie in tutto che si alternano di volta in volta con quelle di donne degli anni '50, '60, '70, '80 e '90.Tra le ragazze protagoniste della trasmissione ci saranno tante donne normali ma anche note come, Simonetta Agnello Hornby,, Laura Efrikian,, Tina Montinaro, la vedova del professor Veronesi.