Gli Homo Sapiens a Oggi è un altro giorno, il retroscena: «Quando mi strappai i capelli»

Gli Homo Sapiens festeggiano mezzo secolo di carriera a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone. La band toscana, che ha raggiunto il successo negli anni Settanta, ripercorre i momenti salienti e racconta alcuni aneddoti. Il trionfo con il brano "Bella da morire", che ha vinto il Festival di Sanremo 1977.

Gli Homo Sapiens a Oggi è un altro giorno

Il gruppo è nato nel 1966 e inizialmente si chiamava “I Tarli”, ma nel 1971 i cantanti decisero di cambiare nome in “Homo Sapiens”. Un nome nato grazie ad un disco americano. Marzio Mazzanti, voce e basso elettrico degli Homo Sapiens, ha poi raccontato un retroscena avvenuto negli Usa: «Siamo in albergo, io dovevo prendere uno shampoo. A un certo punto si vedeva la Grande mela, abbiamo fatto un po’ di giri e ho trovato uno shampoo, ma non capivo nulla di inglese. Ho letto una targhettina con delle righettine nere, il codice a barre, ma pensavo fosse legato alla grossezza del capello. Per quello mi sono strappato un capello per misurarlo in base allo shampoo».

Il segreto di tanta grinta dopo questi anni lo svela poi Stefano Vincenti: «Fondamentalmente siamo sempre dei ragazzacci... Non dovete andare in palestra, venite ad ascoltare noi: sudate con noi». Tra una canzone e l’altra, gli Homo Sapiens hanno risposto così ad una domanda posta dalla conduttrice: «Chi è il più saggio del gruppo? Bisogna fare pari o dispari, ce ne sono tanti».

