Gli Audio 2 ospiti di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”. Il gruppo, formato da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, ha esordito nel 1993 grazie a Massimilano Pani, produttore musicale e figlio di Mina.

Gli Audio 2, chi sono e cosa ha fatto il gruppo ospite di "Oggi è un altro giorno"

Gli Audio 2, Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, hanno fatto il loro debutto discografico nel 1993, scoperti da Massimiliano Pani dopo aver scritto alcuni pezzi per la madre Mina. Il primo album si chiama proprio “Audio 2” ed è un successo, le sonorità del disco ricordano quelle di Luci Battisti e sulla copertina non c’è nessuna immagine riconducibile ai cantati. I due brani di punta, “Sì che non sei tu” e “Per una virgola” intanto diventano molto celebri, grazie anche ai numerosi passaggi radiofonici. Nel ’94 vincono il Telegatto come "miglior gruppo rivelazione dell'anno” mentre continuano la collaborazione con mina. Nello stesso anno partecipano al Festivalbar con la canzone Alle venti, arrivando alla finale, mentre esce il loro secondo album, E=mc², che precede quello del 1006, "Audio 2 - Senza riserve". Il duo collabora anche alla colonna sonora del film di Leonardo Pieraccioni "I laureati".

Nel 1997 vincono il Premio Rino Gaetano come migliori autori. Il loro più grande successo come scrittori di canzoni arriva però nel 1998 ,con l'uscita dell'album "Mina Celentano", nel quale firmano l’indimenticabile Acqua e sale,

L’anno successivo esce la raccolta The Best (Airplay), contenente la hit Tu vieni prima di tutto. Nel 2000 esce il quarto album Audio2 - Mila composto da 13 inediti più Acqua e sale interpretata dagli stessi autori. Due anni più tardi è la volta di Sorrisi e canzoni, che raccoglie molti brani scritti per Mina, alcuni mai interpretati dagli Audio 2, più alcuni inediti.

I successivi album nel 2006 con Acquatiche trasparenze, nel 2009 con MogolAudio2 mentre nel 2019 è la volta di 432 hz, anticipato dai singoli Amarsi è possibile e Amici per amore.

