Giusy Ferreri a “Oggi è un altro giorno” l'emozione prima di Sanremo2022: «Canterò per ultima e il mio vestito...»

Giusy Ferreri a “Oggi è un altro giorno”. La cantante Giusy Ferreri, che stasera si esibirà per ultima al Festival 2022, è stata ospite in collegamento con il programma di Serena Bortone.

Giusy Ferreri a “Oggi è un altro giorno”. La cantante sarà sul palco di Sanremo 2022: «L’emozione – ha spiegato - è sempre presente, non deve mancare, altrimenti ci si presenza con troppo freddezza. Il Festival che ho vissuto con più leggerezza è stata il primo, senza paura di un palco così importante. Stasera canterò per ultima, in passato mi è capitato due volte di farlo per prima e stavolta.... Mi dispiace che mia figlia non potrà vedermi. Il mio vestito sarà nero con dei cristalli sul fucsia e argento».

Il pezzo si chiama “Miele” e parla d’amore: «La mia canzone parla di una storia non finita del tutto, in cui si è attesa di un ritorno e rimane accesa la speranza. E’ questo il “dolceamaro” di cui parla il testo… L’attesa di un amore che ritorni. A me in passato è capitato di rimanere in questa situazione, ma da dieci anni ho una storia che mi rende molto serena».

Da piccola Giusy ha avuto problemi di salute, ormai superati: «Da piccola non potevo vivere come gli altri compagni di classe l’attività fisica e ho trovato col passare del tempo nella musica la mia valvola di sfogo. Non vedevo l’ora di esibirmi, ho trovato una mia soluzione prima di risolvere appieno con due operazioni».

