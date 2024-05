Giusina in cucina diventa "on the road": dal 25 maggio ogni sabato su Food Network

di Ida Di Grazia

Tutti i siciliani sono innamorati della propria isola e Giusi Battaglia non fa certo eccezione e torna con un format "On the Road" di Giusina in cucina, dal 25 maggio ogni sabato alle 15:45 su Food Network . La Sicilia, terra dai mille colori e sapori, dalle tradizioni millenarie e dall’immenso patrimonio paesaggistico, è un luogo dove le bellezze culturali si sposano perfettamente con una cucina fatta di piatti popolari della tradizione e ricette innovative di chef stellati.

In questo nuovo viaggio, Giusina farà tappa a Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa, Scicli e Siracusa, in compagnia di un grande amico, Lello Analfino, cantante, musicista e attore, che conosce ogni angolo della sua terra, che per lui non ha segreti. Giusina annoterà sul suo diario di viaggio tutti gli insegnamenti e le emozioni che vivrà nel suo percorso: perchè ogni incontro, ogni ricetta e ogni profumo arricchiranno il suo bagaglio personale.



