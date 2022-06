Giusina Battaglia e Pino Cuttaia insieme in cucina: la star di Food Network in onda con lo chef stellato

Giusina in cucina stellata. Il celebre volto televisivo e social della cucina italiana, ha voluto ringraziare sulla sua pagina Instagram lo chef stellato Pino Cuttaia. Cuttaia, come afferma la stessa Giusina, ha preso parte a una delle puntate della trasmissione in onda su Food Network dove Giusina, con un grande seguito di pubblico, si cimenta nella cucina italiana strizzando l'occhio a quella siciliana.

«Pino Cuttaia chef due stelle Michelin ci delizierà oggi alle 15.45 su @foodnetworkitalia nella nuova puntata di #giusinaincucina #seacilyedition», scrive Giusina. «Pochi e semplici ingredienti per tre piatti che vi lasceranno di stucco. Tutti da fare a casa, ovviamente. Vi consiglio di non perdere questa puntata. A più tardi». L'dea di Giusina è da sempre quella di proporre una cucina semplice, gustosa ma che strizzi anche l'occhio all'eleganza dei ristoranti stellati.

Pino Cuttaia è chef del ristorante La Madia, aperto a Licata insieme alla moglie Loredana nel 2000. Proprio nel reistorante ha ottenuto due stelle Michelin, una nel 2006 e una nel 2009. La sua cucina è fatta di precisione e di scoperta di antichi sapori, come lui stesso afferma: «una cucina in cui reinventare i ricordi, trasformandoli in piatti perfetti per celebrare stagioni e simboli della storia gastronomica della mia gente».

