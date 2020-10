Covid a Le Iene, Giulio Golia positivo. Ora è in quarantena: come è scattato il contagio.

. Pochi minuti fa la 'iena'ha annunciato con unsui suoi social l'esito deldopo essere entrato in. Al momento è in. Nel video, pubblicato su Facebook e Instagram,ha spiegato di essere entrato in contatto con un positivo e di aver immediatamente avvisato il medico che gli ha prescritto un tampone, risultato poi positivo.Il conduttore, 50 anni, ha detto di stare bene al momento e di avvertire solo, come tutte le, era al lavoro per realizzare i servizi della nuova stagione, che inizierà lunedì 5 ottobre con lo «Speciale Mario Biondo - Un suicidio inspiegabile» e dal 6 ottobre tutti i martedì e giovedì dalle 21.10 su Italia 1.La puntata di lunedì sarà interamente dedicata al caso di Mario Biondo, la cui morte, avvenuta nel maggio del 2013 a Madrid, sembra ancora avvolta da misteri e anomalie. Cristiano Pasca, la Iena che in questi anni si è occupata del caso, ripercorre i momenti chiave della vicenda e presenta tutti i nuovi elementi e le testimonianze emerse fino ad oggi, in attesa che la procura di Palermo decida sull'archiviazione definitiva del caso o sull'ulteriore proroga delle indagini.