Giorgia Surina: «Ai tempi di Mtv giravo con la scorta. Posai quasi nuda in copertina: ecco perché»

Speaker, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Giorgia Surina è stata tutto. E tutto al massimo. Anche la Miss Italia dello Iulm. «Fui incoronata da Alberoni con una ghirlanda di domopak. Come premio vinsi anche una collaborazione con un’agenzia di moda». Ma Giorgia non poteva fare solo la modella muta. Aveva bisogno di parlare, raccontarsi. «Così mi fecero fare un provino per un programma televisivo su Junior Tv e mi presero». Ancora sul passato: «Posai quasi nuda per un capriccio» e riguardo al boom di Mtv racconta che girava «con la scorta» per quanti fan la seguissero.

Il racconto di Giorgia Surina

Anni vissuti sempre al massimo. Viveva a Londra ma studiava tanto, perché era una secchiona. Studiava e lavorava. Due interviste su tutte si ricorda come se fosse oggi. Una ad Anthony Hopkins («Ero terrorizzata, lui era un grande e io dovevo essere all’altezza. Dovevo sciogliere l’atmosfera e mettere a suo agio l’intervistato. Con un personaggio così grande io mi sentivo piccola e inadeguata, e invece fu gentilissimo»), l'altra a George Michael: «Pensavo che se la tirasse, fosse distante, difficile da acchiappare, invece ci siamo divertiti come due ragazzini, era spontaneo, faceva battute.

Il suo compagno di viaggio per tanti anni è stato Marco Maccarini. Un compagno però solo davanti alle telecamere. «Abbiamo sempre vissuto benissimo i set insieme, zero gelosie ma finita la diretta però, io da una parte, lui d’altra. Forse è stato proprio questo il segreto: non siamo mai diventati veri amici, ma quando ci vediamo è come se non fosse passato un giorno».

Un momento indimenticabile

Il momento indimenticabile? Con Ligabue. Senza dubbio. Un ricordo che le è rimasto impresso: «La prima puntata di Trl con Ligabue, con piazza San Babila e Corso Vittorio Emanuele bloccati e i commercianti imbufaliti. Io e Marco ci siamo anche presi una denuncia per blocco della viabilità pedonale, una cosa del genere. La polizia ci scortava perché non potevamo scendere dallo studio e tornare a casa. Ho visto cose da matti che credo non vedremo più».

Poi a 30 anni decise di lasciare, scoprire il mondo fuori. Ha condotto Zelig Off, ha recitato in Don Matteo al fianco di Terence Hill («Uno dei professionisti più grandi mai incontrati, straordinariamente gentile ed educato, sempre il primo ad arrivare sul set»).

Poi un romanzo, "In due sarà più facile restare svegli" che diventerà un film di Veronesi. E l'amore? Non un compagno dice. Ma in passato i gossip su di lei non sono mai mancati. «La vita privata è privata, dopo tanto vociare è meglio un po’ di silenzio».

