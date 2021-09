Giulia Salemi, brutta avventura in macchina: affitta un'auto a noleggio, poi la scoperta choc: «Non è possibile»

Giulia Salemi , affitta un'auto a noleggio, poi la "brutta scoperta": «Non è possibile». Oggi, l'influencer italo-persiana è tornata al volante dopo tanto tempo. Ma appena partita scatta il primo contrattempo. Andiamo con ordine.

Giulia Salemi ha noleggiato con un'amica un'auto a tempo. Ma durante il viaggio si è accorta che la macchina era in riserva, rischiando di rimanere a piedi. Le due hanno provato a fare benzina, ma la card non ha funzionato e così con gli ultimi sgoccioli di carburante hanno tentato di raggiungere casa. «Non è possibile quello che sta succedendo - spiega sconsolata Giulia sulle stories di Instagram -. Era già tanto che non guidavo. Abbiamo solo tre chilometri di riserva, ce la faremo?».

Giulia Salemi

Alla fine, le due ragazze riescono miracolosamente a parcheggiare. Ma una nuova "insidia" è dietro l'angolo. Giulia Salemi e l'amica non riescono a fermare il noleggio che continua a scorrere. L'influencer conclude sconsolata: «Non mi merito tutto questo...». E i fan sono con lei.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 22:05

