Giulia De Lellis, sbarca in tv anche la zia: ecco quando e in quale programma

De Lellis ovunque. Oltre all'influencer, Giulia, ora in tv arriva anche la zia, Tiziana De Lellis. La parente dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà protagonista della nuova puntata de Il salone delle meraviglie, il programma di Federico Fashion Style in onda su Real Time ogni venerdì sera. La zia di Giulietta sarà presente nella puntata che verrà trasmessa venerdì 18 marzo: la donna si è rivolta a Federico Lauri per cambiare look.

Leggi anche > «Cristina Chiabotto di nuovo incinta»: secondo figlio in arrivo per la ex Miss Italia?

Tiziana De Lellis si è sicuramente affidata alle mani di Federico Fashion Style dopo le recensioni positive della nipote influencer, che da anni è da anni una cliente abituale. Infatti, tra una piega e una tinta i due sono diventati anche grandi amici e oggi hanno un legame speciale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 22:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA