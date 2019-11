di Valeria Arnaldi

In ginocchio. La voce spezzata dall’emozione. La dichiarazione letta nel timore di non trovare le parole. Intorno, una appositamente ricreata ambientazione parigina, perché la coppia sogna da tempo di andare in Francia.

Giucas Casella ha scelto lo studio di Domenica live per fare la sua proposta di matrimonio alla compagna Valeria, con cui sta da 38 anni.



Entrati insieme nel salotto di Barbara D’Urso, apparentemente per festeggiare il settantesimo compleanno, con tanto di siparietto trash sulla canzone che Giucas canta come “Happy Baby”, i due si sono poi trasferiti nella saletta “parigina” per la dichiarazione.

Emozionata, Valeria non è riuscita a rispondere. «Basta il silenzio», ha detto felice, ma Barbara D’Urso ha chiesto una risposta chiara ed è stata, ovviamente, “sì”. Non ha potuto poi aggiungere altro. Giucas è dovuto correre a vestire i panni di Renato Zero per la settimanale sfida performativa tra volti noti, chiamati a ballare, riproponendo scene cult di film o spettacoli. Domenica 17 Novembre 2019, 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA