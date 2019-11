Martedì a tutta politica, Floris vince sempre la sfida dei tal show: battuti Giordano e Berlinguer

Da qualche settimana a questa parte il martedì sera è diventato il giorno che fa impazzire il telecomando. Oltre a Rai1 e Canale 5 (che grazie a il Volo ha brindato al successo di tappa seppure non ci fosse la partita di Champions League) ci sono altri due programmi con lo share in doppia cifra: Le Iene su Italia1, Il Collegio (che sta andando benissimo) su Rai2. Poi ci sono ben tre talk: a diMartedì su La7 e #cartabianca su Rai3, si è aggiunto Fuori dal Coro su Rete4. Mentre Giovanni Floris conferma la sua vocazione per l'attualità politica, Mario Giordano e Bianca Berlinguer si contendono il pubblico femminile che segue i talk. Quello di Rete4 ha un'età più avanzata. Non a caso è stata molto seguita la vicenda della truffa agli anziani, con la spettacolarità teatrale che ormai caratterizza Giordano. Quest'ultimo per vincere la sfida della media share finale ha allungato il programma e ha piazzato l'intervista a Matteo Salvini (simpatica l'idea del Nuovo cinema Italia con il Capitano che sgranocchiava popcorn) nella seconda parte.

Durante la sovrapposizione (dalle 21.29 alle 23.56) ha vinto Floris con 5,94% e oltre 1,3 milioni di spettatori. Poi Giordano (5,04% - 1,1 milioni) e Berlinguer (4,17% - 920 mila). La carta di andare lungo con Salvini ha fatto recuperare a Giordano lo 0,4%, ma vincere nella media finale è stato sempre Floris: 5,87% contro 5,46% (Berlinguer 4,12%). Da notare che il picco di spettatori di Salvini a Fuori dal Coro è stato di 1.300.000, quello del leader delle Sardine Mattia Santori a diMartedì 1.700.000. Visti gli ascolti prepariamoci all'invasione delle Sardine in tv. Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

