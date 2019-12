Giovanni Ciacci al vetriolo: «Detto Fatto? È un programma finito. Barbara D'Urso è vita...»

Giovedì 12 Dicembre 2019, 22:08

. In un'intervista rilasciata al sito Di Lei, il conduttore di Vite da Copertina è tornato a parlare del programma che lo ha reso famoso al grande pubblico e del rapporto con le sue ex compagne di lavoro,Ecco le parole di Giovanni Ciacci: «Anche se quando un programma va male, mi dispiace per le persone che ci lavorano. Detto Fatto è un programma che ho amato tanto, ma».E quando gli chiedono un aggettivo per definire le sue ex compagne di lavoro, Giovanni Ciacci risponde così: «E ora vedo Cora crescere sui social e mi fa tenerezza perché è come se la conoscessi da sempre, ma in realtà l’ho vista pochissimo.».Gio Gio conclude parlando della sua amicizia con: «E a me la televisione di Barbara D’Urso piace, perché è una rappresentazione scenica del grande teatro eduardiano, shakespeariano. È la manifestazione massima della televisione che diventa teatro, è una visione totale delle cose. Davanti a quegli uomini e quelle donne che in televisione inventano il loro stile, che può piacere oppure no, io mi inginocchio perché sono loro a rendere grande la televisione. Barbara è una di queste. Con le sue pause, i suoi personaggi, i suoi modi di dire e di usare i social mi incanta. Quando sono ospite da lei, io la guardo, per me è come assistere a una lectio magistralis di televisione. Io adoro la sua conduzione, anzi la sua 'macro' conduzione dove tutto diventa big. Barbara fa parte di quelle donne di spettacolo che rende la televisione sublime, per questo è vita».