Giovanni Ciacci cade e si fa male, il racconto a Pomeriggio 5: «Brutto periodo, ho ancora il Covid e ho sbattuto la testa»

Brutto periodo per Giovanni Ciacci, che a Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso si mostra con un cerotto sulla fronte. Si collega da casa per commentare la copertina di Sandra Milo senza veli e spiega alla conduttrice perché ha una ferita alla testa. Ammette lui stesso che il momento non è dei migliori perché negli ultimi 15 giorni è stato a casa con il Covid ed è ancora positivo. Grande attesa, però, per l'ultimo tampone fatto dall'esito ancora incerto.

«Sono al 15° giorno, ho fatto l'ultimo tampone e oggi pomeriggio sono caduto in casa», spiega. A chi gli chiede come abbia fatto racconta: «Ballo io, copio i balletti di Jennifer Lopez, ho preso male le misure ho sbattuto la testa». Due settimane fa l'annuncio della positività al tampone su Instagram: «Ciao amici, ho saputo da un paio di ore che il mio tampone settimanale è risultato positivo al Covid. Sto bene, ad ora non ho nessun sintomo e sono già in isolamento. Spero di aggiornarvi presto di come andrà questa nuova battaglia da affrontare. Io non mollo».

Il costumista ed esperto di moda ha però continuato a collegarsi da casa e ad apparire in televisione. Quattro giorni fa ha pubblicato i risultati del test e commentato: «Ancora Positivo dopo tredici giorni, io non mollo, ma inizia ad essere molto faticoso, nulla rispetto le persone che hanno gravi sintomi. Penso e prego spesso per tutti i pazienti ricoverati negli ospedali e a tutti quelli che non sono più con noi per colpa di questo orribile virus. Io ancora non ho sintomi, ma la testa inizia a vagare per ore e ore e la solitudine invade ogni angolo libero della mia mente... grazie a tutti per il caloroso affetto e grazie dei tantissimi messaggi di vicinanza». Oggi si è sottoposto all'ultimo tampone con la speranza che dia esito negativo e che lo liberi dall'incubo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 19:47

