Giovanni Caccamo a Oggi è un altro giorno: il videomessaggio di Liliana Segre è una sorpresa

Giovanni Caccamo si racconta a Oggi è un altro giorno ricordando il maestro Franco Battiato che lo ha scoperto e la sua carriera. Sorpresa quando riceve il videomessaggio di Liliana Segre. «La tua musica e le tue parole per me sono state una carezza», le parole della senatrice.

Caccamo è diventato noto per aver vinto tra le nuove proposte il Festival di Sanremo 2015 con il brano "Ritornerò da te" e per essere arrivato al terzo posto al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Big con il brano "Via da qui", cantato insieme a Deborah Iurato. Ora sta promuovendo un nuovo singolo e un nuovo album.

Non ha conosciuto solo il grande e indimenticabile Franco Battiato. Grazie al suo lavoro ha instaurato un bellissimo rapporto con Liliana Segre. Da qui il videomessaggio andato in onda nel programma condotto da Serena Bortone.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 16:42

