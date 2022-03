Giovanna Ralli a "Oggi è un altro giorno" in lacrime per il padre: «Sei fallito, ma l'hai fatto onestamente»

Giovanna Ralli ospite di “Oggi è un altro giorno”, il salotto pomeridiano condotto da Serena Bortone su Raiuno. Giovanna Ralli, nota attrice italiana vincitrice di due nastri d’argento e moglie di Ettore Boschi, ha 87 anni ed è nata il 2 gennaio 1935.

Giovanna Ralli (Foto: Ansa)

La vita di Giovanna Ralli

Giovanna Ralli è sempre stata appassionata di recitazione e la sua prima prova d’attrice la supera a soli 6 anni, quando debutta davanti alle telecamere. Con una lunga carriera alle spalle, anche oltreoceano, la Ralli è stata diretta dai più grandi registi italiani fra cui Vittorio De Sica, Ettore Scola e Roberto Rossellini, lavorando a braccetto con attori indimenticabili come Vittorio Gassmann, Alberto Sordi, Nino Manfredi e Toto. Oggi non calca più le scene, ma durante la sua vita progessionale si è aggiudicata due nastri d’argento, un con “La fuga” e l’altro per “C’eravamo tanto amati”. In tv ha nell’ultimo periodo partecipato ad alcune serie di successo come “Ho sposato uno sbirro” e “Tutti pazzi per amore”. A livello sentimentale la Ralli ha avuto una lunga storia d’amore con Sergio Aidei, sceneggiatore e produttore e una relazione con il collega attore Michael Caine, conosciuto sul set di “Passo falso”. Nel 1977 ha sposato l’avvocato Ettore Boschi, con cui è stata 38 anni prima della sua scomparsa, avvenuta nel 2013.

Giovanna Ralli a "Oggi è un altro giorno"

Giovanna Ralli a “Oggi è un altro giorno” ha parlato del conflitto in Ucraina, che la riporta alla sua infanzia: «Questo periodo mi ricordo la guerra - ha spiegato - Avevo 6 anni… Il conflitto per noi è stato un momento terribile, abbiamo anche ospitato una coppia di ebrei una notte. A 9 anni ero già una bambina matura, ho cominciato a lavorare a 13 anni come comparsa fino a che non è arrivato il film con Vittorio De Sica. Sono stata sul set con grandi attori come Alberto Sordi, è stato straordinario, era un amico molto generoso e ci siamo fatti tante risate».

Quello con la sua famiglia per Giovanna è stato un legame molto forte: «Papà - ha raccontato commossa - si è sposata a 19 anni e a 38 è diventato nonno. Dopo la guerra gli è venuta purtroppo l’abitudine di giocare ai cavalli e abbiamo avuto problemi economici... Sei fallito, ma sei fallito onestamente. Per me la famiglia è stata sempre la prima cosa. Quando ho cominciato a fare la generica per il cinema aspettavo solo l’ora di pranzo per avere i cestini e ne portavo due e tre a casa ogni giorno, dicevo a mia madre che mi divertivo tanto ma mi svegliavo alle 5 di mattina per prendere l’autobus. Fino a 27 anni ho vissuto con loro, poi a 28 ho detto che volevo finalmente abitare da sola».

La Ralli ha lavorato molto all’estero: «Non ho studiato, a 13 anni già lavoravo. I miei amici però erano colti, registi e sceneggiatori, loro mi mandavano libri e poi li dovevo leggere tre o quattro volte perché poi mi facevano domande a riguardo. Guerra e pace l’ho letto un sacco di volte. Poi ho studiato un po’ di francese e l’inglese anche perché ho lavorato a Hollywood. Ho conosciuto anche Cary Grant, che era sempre molto elegante e ha chiesto di sedersi al mio fianco una volta che ci siamo incontrati al ristorante. Non c’è stata però nessuna storia con lui perché anche se un pochino mi ha corteggiato era in partenza. Poi ho lavorato con Blake Edwards che mi ha trattato come una regina, avevo un roulotte grandissima…».

Giovanna Ralli ha ricordato in lacrime anche il marito Ettore Boschi, scomparso dopo 38 anni di matrimonio: «Anni di amore, complicità e tenerezza, soprattutto nell'ultimo perioso. Mi manca, sono 8 anni che non c’è, i primi 2 non sono mai uscita di casa. Se non era per una mia cara amica forse non avrei cominciato a vivere. E’ sempre con me, è stato un grandissimo amore»

