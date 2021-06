I Soliti Ignoti , il botta e risposta tra Giovanna Civitillo e Amadeus. Lui la "gela": «Che hai detto?». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, la moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli. La puntata inizia con tenere gag tra moglie e marito. Amadeus si avvicina a Giovanna e commenta: «Noi siamo congiunti, possiamo stare vicini. Però oggi gioco al buio pure io, non guardo le risposte così non carpisci niente dal mio viso». Lei risponde divertita: «Ma a me puoi aiutare». Lui la "bacchetta" con amore: «Fai la concorrente».

La puntata continua e il feeling tra Amadeus e Giovanna diverte i follower. Lui per non aiutarla, di fronte a un ignoto, commenta: «Non ti dico a cosa sto pensando...». Lei, spontanea, lo riprende come a casa: «Perché pensi?». A quel punto il conduttore risponde "piccato": «Ué che dici? Vedete come mi tratta? Immaginate a casa».

Il gioco prosegue, tra tenere gag e momenti divertenti. Giovanna Civitillo arriva alla fase finale con un tesoretto di 77mila euro. La showgirl utilizza tutti gli aiuti e gioca per 30.800 euro. Purtroppo non riesce a indovinare il parente misterioso (la sorella dell'ignoto numero 7). Ma il feeling con il marito conquista gli "ignotisti" di Twitter: «Trovate qualcuno che vi guardi come Amadeus guarda Giovanna». E ancora: «Amadeus ha gli occhi a cuoricino». Applausi social.

