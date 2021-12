Il giovane Old, Nicola Savino nel nuovo show di RaiPlay: un dopolavoro artistico all’insegna del divertimento

Uno show all’insegna del divertimento il nuovo original di RaiPlay. Nicola Savino torna in esclusiva sulla piattaforma della Rai dalle 23,00 dell’ 8 dicembre, ogni mercoledì, per cinque puntate. Il giovane OLD è una sorta di dopolavoro artistico in cui musicisti e talent trovano un palco sicuro su cui esibirsi, sperimentare, ma soprattutto divertirsi in totale libertà. Un appuntamento settimanale ricco di comicità e di spunti extra musicali con la presenza di comici, volti noti e consolidati insieme a nomi della nuova generazione. Insomma, uno show dove la parola d’ordine è divertimento assoluto. «Musica, leggerezza e risate – commenta Elena Capparelli, direttore di RaiPlay e Digital -. Per noi Il giovane Old è un programma per tutti, giovani e meno giovani. Siamo felici del ritorno di Nicola Savino su RaiPlay. L’idea è quella di continuare ad essere anche una palestra per sperimentare nuove forme di intrattenimento».

Le performance live saranno il cuore pulsante del format. Gli artisti sul palco daranno vita ad esibizioni uniche, frutto di incontri originali e contaminazioni inedite. Con il supporto di una resident band, composta da musicisti di altissimo livello diretta da Vittorio Cosma, e complice una suggestiva scenografia immersiva realizzata ad hoc per ciascuna esibizione, il palco diventerà teatro di numeri di spettacolo esclusivi che solo “il giovane OLD” sarà in grado di offrire.

In ogni puntata si alterneranno tre ospiti musicali appartenenti a generi diversi (dal mainstream, all’indie, dal rap ai grandi maestri) con l’unico obiettivo di valorizzare e celebrare la musica con libertà creativa e sperimentazione. E al loro fianco grandi nomi della risata all’italiana, cuore del programma. Ospiti della prima puntata Jovanotti, Brunori Sas, Vasco Brondi e Matteo Mobrici.

I talent saranno coinvolti in momenti di spettacolo (situazioni comiche, test, prove…), in un contesto di divertimento e risate: potranno nascere, infatti, situazioni e momenti spassosi sul palco o in platea con la complicità di comici presenti in studio. Nicola Savino con la sua compagnia di giro variopinta ed improbabile fatta di opinionisti e addetti ai lavori, darà vita a momenti unici e imprevedibili.

In studio con lui Melissa Greta Marchetto e i campioni della risata Dj Angelo, Herbert Ballerina, Aurora Leone. Accanto a loro la nuova leva di comici: Pietro Casella, Xhuliano Dule, Francesco Mileto, Giorgia Fumo. Sarà una conduzione atipica e non convenzionale dove Savino sarà il motore all’azione stimolando gli ospiti a suo modo.

Lo studio de “il giovane OLD” avrà il sapore di un club: un locale alla moda, con un palco, incorniciato da un grande ledwall, su cui sarà posizionata la band. Un arredamento dal sapore postindustriale, un calcio balilla, una postazione con divani e videogame e un jukebox renderanno l’ambiente caldo e familiare e rafforzeranno la sensazione di trovarsi in un luogo di relax e di svago. L’atmosfera notturna e molto chic sarà scaldata con luci soft e neon colorati.

🎶 È indie, ma non solo



🙃 È comicità, ma non solo



🕺🏻 È Nicola Savino, ma non solo



Un aftershow senza regole e senza filtri ➡ #IlGiovaneOld il nuovo original RaiPlay in esclusiva dall’ 8 dicembre!@NicoSavi pic.twitter.com/QC1Lc6t3tN — RaiPlay (@RaiPlay) December 6, 2021

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Dicembre 2021, 19:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA