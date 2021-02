Giorgio Panariello e Marco Giallini, la strana coppia: “Lui è peggio di me”. Monologhi satirici e Musica: «Ma niente attualità»

Celentano-Pozzetto? Ottimo. E che dire di Lemmon-Matthau? Quando due grandi artisti si mettono assieme ci guadagna sempre lo show. La risata di sicuro, se sono attori comici. Da giovedì nasce un nuovo duetto, in tv questa volta, su Rai3 in prima serata. Si tratta di Giorgio Panariello e Marco Giallini, protagonisti di “Lui è peggio di me”.

Nella prima puntata assisteremo a un monologo sulle ambizioni dei due attori. Panariello: “Verranno fuori anche vicende personali, brillanti, divertenti, ma anche dolorose. Perché così è la vita”. Ospiti: Marracash, Kasia Smutniak, Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Paola Turci, Piero Dorfles, Marco Travaglio e Filippo La Mantia. Monologhi? “Sì – spiega Panariello - ma cercherò di stare il più lontano possibile dai temi attuali, al fine di staccare il più possibile dalle questioni legate alla pandemia. Ma sulla scrivania terrò una bottiglia di igienizzante per mani. Tra i monologhi ce ne sarà uno sul futuro”.

Due studi tv vicini, come se fossero due appartamenti sullo stesso pianerottolo, la zona franca, un sit-show. “La mia parte – aggiunge Panariello - sarà più di late show, con interviste e piccoli monologhi. Da Marco si suona, c’è musica, ci sono cantanti ospiti. Lui farà casino, io cercherò di fare interviste. Tra me e Marco ovviamente ci saranno dialoghi e scambi”. E ci sarà uno spazio anche dedicato alla cucina, promette l’aspirante chef Giallini. “Non tutti sanno che Marco dipinge” svela Panariello.

Ci sarà anche la satira politica? “Ormai la realtà dei politici supera la satira” sottolinea Giallini, mentre Panariello aggiunge: “Se parlassi di politica ci avveleremmo il sangue, per questo eviteremo”.

Teatri chiusi e show senza pubblico. Giallini: “La cultura – il teatro, il cinema, il balletto – in Italia è sempre messa in secondo piano. È un problema culturale”. Panariello: “Sto dalla parte degli artisti, è scandaloso che i teatri siano chiusi. È più pericoloso andare a comprare un paio di scarpe o a bere un aperitivo che andare a vedere uno spettacolo in teatro. L’assenza di pubblico è uno choc. Per un comico soprattutto, perché senza la risata alla battuta non è facile proseguire nel monologo”

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Febbraio 2021, 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA