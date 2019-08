Giorgio Mastrota, grave lutto in famiglia: il messaggio su Instagram

Martedì 27 Agosto 2019, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha annunciato con un post suun grave lutto in famiglia, la perdita della madre. «Riposa in pace come hai vissuto mia dolce mamma» recita il breve commento alla foto di un riquadro bianco, pubblicata dal noto conduttore di televendite.Attualmente non si hanno altri dettagli al riguardo. Quel che è certo però, è chenon sta attraversando un periodo semplicissimo. Di recente ha avuto il quarto figlio dalla compagna Floribeth ed è diventato nonno grazie alla primogenita Natalia, avuta dall’ex moglie Natalia Estrada.Tanti i messaggi di vicinanza ricevuti nelle ultime ore. Tra i tanti, quello di, conduttrice che più volte ha affiancatonelle televendite Mediaset e che ha commentato con un significativo «Vi abbraccio» la foto pubblicata dal conduttore.