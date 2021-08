Giorgio Lopez, il ricordo del doppiatore di "Willy, il principe di Bel-Air": «Mi mancherai caro Geoffrey»

Ha prestato la voce ad attori del calibro di Dustin Hoffman e Danny De Vito, ma Giorgio Lopez, doppiatore affermato e fratello di Massimo, ha lavorato anche nella serie cult anni Novanta "Willy, il principe di Bel-air". Per chi ricorda il telefilm di successo doppiava il maggiordomo molto british e a tratti cinico Geoffrey. Commovente l'addio del collega Edoardo Nevola, l'indimenticabile voce di Willy. Lopez è scomparso questa mattina.

Giorgio Lopez, l'addio di Edoardo Nevola

Si conoscevano bene Edoardo Nevola e Giorgio Lopez. Avevano lavorato fianco a fianco nello studio di registrazione per far parlare italiano i protagonisti della serie che ha lanciato Will Smith. Due maestri nell'uso della voce e nell'arte di far ridere. Attori versatili e doppiatori esperti. Lopez, nello specifico, era Geoffrey, il maggiordomo di famiglia dall'aplomb impeccabile, sempre pronto a lanciare frecciatine a chiunque.

Giorgio Lopez, l'addio di Edoardo Nevola

Nevola ha voluto salutare sui social il suo collega. Commovente il messaggio affidato al suo profilo Facebook dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa. «È andato in cielo il mio caro amico Giorgio Lopez, meraviglioso Geoffrey nella serie a me cara "Il Principe di Bel-Air". Grande attore, autore e splendida persona. Mi mancherai caro Geoffrey. Buon viaggio. Ci faremo quattro risate quando verrò su a trovarti».

Giorgio Lopez, la scomparsa

Giorgio Lopez è morto all'età di 74 anni. Le cause del decesso, avvenuto questa mattina all'alba, non sono state rese note. L'artista da tempo combatteva con alcune patologie. È stato Massimo Lopez a dare l'annuncio sui social: «Mio fratello Giorgio questa mattina all'alba se n'è andato. È andato via un grande artista, una grande mente, un filosofo, un saggio. Ma lui non si è spento, il suo spirito è forte, rimane e rimarrà per sempre, mi ha insegnato tantissimo, mi ha dato il coraggio di fare questo mestiere e quindi ce l'ho sempre con me qui nel cuore. Ciao Giorgio, ti voglio bene».

