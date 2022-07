Giorgino lascia la Rai per Mediaset? I rumors stupiscono tutti: ecco la verità

Da Rai a Mediaset. Nelle ultime ore sono circolati a ritmo serrato diversi rumors sul cambio di rotta per il giornalista, volto storico del TG1 Rai, Francesco Giorgino. Le voci parlavano di un passaggio dalla rete ammiraglia Rai a Mediaset: una notizia che ha sorpreso molti spettatori ormai affezionati al giornalista e abituati a vederlo sullo stesso canale. A far circolare le voci per primo, è stato il quotidiano Libero che aveva riportato come dopo trent’anni di servizio in Rai, il giornalista sarebbe stato pronto a lavorare dal “Biscione”. Inoltre, stando alle indiscrezioni, la trattativa con lui era già in fase avanzata. Vero o falso?

GIORGINO-MEDIASET

La notizia sul futuro di Francesco Giorgino direzione Biscione non trova conferme a Mediaset. Rumors infondato. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 18, 2022

La smentita è arrivata in poco tempo. A interrompere le voci di corridoio è stato il giornalista Giuseppe Candela de Il Fatto Quotidiano e Dagospia. Su Twitter, Candela ha scritto «Rumors infondati», dopo che, probabilmente, ha parlato direttamente con Mediaset.

Non stupisce, in realtà, che ci siano nuovi programmi per Francesco Giorgino. Proprio qualche giorno fa, dopo il terremoto che aveva colpito il TG1, si era parlato di un importante nuovo incarico per lui, sempre per “mamma" Rai.

Nei giorni scorsi una vera e propria rivoluzione interna ha portato grosso scompiglio nella redazione romana del celebre telegiornale. A scatenare polemiche e malumori è stata la direttrice del TG1, Monica Maggioni, che aveva chiesto ad alcuni giornalisti della fascia serale di prendere le redini anche dell’edizione del mattino. Una richiesta non condivisa da molti e che ha portato Giorgino a intraprendere una dura battaglia personale.

Il giornalista aveva chiesto alla Maggioni di essere esonerato dall’incarico «per motivi di salute» ma si è trovato con le spalle al muro. Il suo no (supportato dalle colleghe Emma D’Aquino e Laura Chimenti) ha portato la Maggioni ad un cambio radicale del TG serale, da cui ha allontanato diversi giornalisti, spingendo Giorgino a intraprendere persino vie legali.

Ad oggi, però, per il giornalista si sta per aprire un nuovo capitolo: si occuperà della Direzione editoriale per l’offerta informativa.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Luglio 2022, 20:08

