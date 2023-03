Giorgia a Verissimo, le lacrime per le parole di Pippo Baudo: «Mi ha fatto piangere, cerco sempre la sua benedizione»

di Redazione web

Giorgia è stata la prima ospite della puntata domenicale di Verissimo. La cantante ha raccontato a Silvia Toffanin i suoi primi trent'anni di carriera che le hanno portato tante soddisfazioni e moltissimi riconoscimenti. Giorgia ha poi parlato della sua partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo e di come si sia commossa quando ha chiamato Pippo Baudo: il presentatore siciliano scoprì la cantante nel 1995 quando la inserì nel cast della kermesse con il brano "Come Saprei", che poi vinse.

L'intervista di Giorgia

Giorgia a Verissimo ha raccontato: «Sanremo è uno di quei palchi che ti fa sempre sentire in soggezione, non importa quanta esperienza o quanti concerti può avere fatto una persona, l'Ariston ti agita sempre. La domanda che mi facevo sempre prima che quest'ultima edizione di Sanremo cominciasse, era "Ma sarò pronta per esibirmi?". Ogni volta è sempre emozionante perché io sono salita su quel palco per la prima volta moltissimi anni fa e devo ringraziare solo Pippo Baudo. Proprio per questo, anche quando vado al Festival come ospite, lo chiamo e gli faccio sapere che ci sarò, è come se fosse un "dovere" per me, voglio la sua benedizione. A febbraio le sue parole e il suo calore mi hanno davvero commossa».

Giorgia e la famiglia

Giorgia ha anche parlato della sua famiglia. La cantante ha raccontato di quanto sia cresciuto il figlio Samuel e del suo rapporto con il compagno e ballerino Emanuel Lo: «Oltre ad essere un grande artista è anche un grande papà, ci aiutiamo molto a vicenda».

