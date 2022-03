Giorgia Trasselli, a "Oggi è un altro giorno" la tata di "Casa Vianello": «La mia vita con Sandra e Raimondo»

Giorgia Trasselli ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Raiuno. Attrice di teatro, Giorgia Traselli ha interpretato per oltre vent’anni la tata di “Casa Vianello”, lo show televisivo di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini.

Giorgia Trasselli ha interpretato per anni la tata nella famosa sitcom televisiva “Casa Vianello”: «Ho fatto il provino con Vianello – ha raccontato - al teatro Clodio a Roma, c’erano anche gli autori. Lui mi chiese se facevo teatro, gli risposi di si e lui mi rispose che andava bene perché stavano cercando proprio quel tipo di attore. A inventare il famoso “Che barba, che noia” è stata Sandra, che era un’improvvisatrice al contrario di Raimondo era molto rigido rispetto al copione. Sandra invece non sapeva niente della trama, la chiedeva ogni giorno e aveva il gobbo. Nella realtà loro erano come in tv, i battibecchi corrispondevano a quello della vita, esaltando e amplificando alcuni aspetti. Comunque erano molto legati e Sandra non voleva che Raimondo ci lasciasse prima di lei, e sono infatti venuti a mancare a poco tempo l’uno dall’altro».

Sandra e Raimondo erano molto differenti: «Avevano una vita diversa, lui pantofolaio e amante della lettura, tra gazzetta dello sport e libri d’arte, Sandra invece voleva uscire o invitare persone a casa. Andava a letto tardi, era amante del gioco della carte, soprattutto Burraco. Tra loro comunque, scherzi a parte, erano molto affettuosi».

