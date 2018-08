Venerdì 10 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Da bambina sognava di fare la modella. Era stregata dalla moda. Ha sfilato in passerella. Prima della classe, a scuola, sempre e comunque. Poi però ha scoperto di avere la testa nel pallone. Ed ecco che la sua passione è esplosa.ha da poco firmato il contratto a tempo indeterminato con Mediaset, l’azienda ha puntato sulla sua professionalità e dal 19 agosto la vedremo con Aspettando Pressing, la prima delle due anteprime del programma clou della domenica sportiva di Mediaset che salperà il 2 settembre con Pierluigi Pardo capitano di bordo ed Elena Tambini mozzo. Ma sulla nave la più attesa a una conferma è proprio lei, Giorgia Rossi, consacrata conduttrice doc dai Mondiali di Russia trasmessi in esclusiva dal Biscione.«L’importante è tenerlo e non calciarlo. Potremmo perderlo o fare del male a qualcuno».«Il telecronista è da sempre un mestiere maschile. È una tradizione radicata. E poi una telecronaca di un evento è molto più complicata di una conduzione».«No grazie. Non è nelle mie corde. Ho l’entusiasmo di una bambina, mi piacciono le sfide ma ho tanto da imparare».«Ognuno ha caratteristiche che le rendono particolari. Della D’Amico mi piace la presenza scenica e la dialettica. Della Ferrari il modo con cui riesce sempre a catalizzare l’attenzione. Sono conduttrici di grande personalità. Come lo è stata Alba Parietti con il suo sgabello che ha fatto storia. Ero piccolina ma la guardavo affascinata. È lei che ha tolto ogni barriera alle donne nel mondo del calcio».«Quando la guardo mi colpiscono la serenità che emana e il senso di accoglienza nei confronti del telespettatore».«Sono molto critica quando mi riguardo. Sono una perfezionista. Studio molto. Mi preparo al meglio».«In realtà non lo sono perché mi porto sempre dietro tanta insicurezza. Perfino i miei genitori quando mi vedono di persona dicono: ma dove è finita la Giorgia che sta in video?».«L’aspetto estetico è un punto a favore ma non è la caratteristica principale. Ognuna deve avere qualche arma in più perché la bellezza è soggettiva».«Ma non scherziamo. Non facciamo paragoni. Siamo così distanti nei ruoli. E poi loro due sono talmente belle».«Non ci siamo incrociate. Anche io stavo su una barca».«I film. Le fiction. Non vedo l’ora di rivedere la dottoressa Giò. Si chiama come me».«È meravigliosa».«Certo».«Pure».«Non sarei all’altezza. Non mi piace essere al centro dell’attenzione. Però mi piacerebbe registrare una puntata con un video privato per poi vedere l’effetto che fa. Chi sono veramente».«Certo. Basta che ci sia l’adrenalina giusta».«Magari. Mi piacerebbe da morire».«Di puntare esclusivamente sulla professionalità. Guardando se stesse e non gli altri. Studiando tanto senza mai abbattersi».«È una droga. Non ci si stacca mai».«No. È più affascinante Piquè».«Juve favorita. Poi Inter e Napoli. Roma e Milan possibili sorprese».«Chiesa. Ma occhio a Kluivert».«Tutti e due stupendi».«A Brachino che mi ha scoperto e Brandi che mi ha valorizzato».«Sono molto ambiziosa, facendo attenzione a non bruciarsi».«Non ne ho la più pallida idea».«Auguri».