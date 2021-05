Giorgia Meloni vittima di bullismo. Il racconto a "Verissimo": «Presa a pallonate, mi davano della cicciona»

Giorgia Meloni ospite di Silvia Toffanin nel salottino di “Verissimo” di Silvia Toffaninv ha parlato della sua vita privata. Giorgia Meloni, che ha recentemente pubblicato il libro “Io sono Giorgia”, ha raccontato della famiglia, della sua gioventù e di quando da piccola è stata bullizzata da alcuni coetanei: “Presa a pallonate, li devo ringraziare”.

Giorgia Meloni, la vita privata a"Verissimo": la mamma

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” ha parlato della sua vita privata, partendo dalla mamma. Giorgia Meloni ha raccontato come la madre, nonostante le difficoltà, ha deciso di non interrompere la gravidanza, permettendo la sua nascita: “Aveva pensato di non portare avanti la gravidanza – ha raccontato - la storia con mia padre era sul finire e aveva già una bambina, mia sorella, di un anno e mezzo. Lei ha preso l'appuntamento per fare le analisi propedeutiche per l'interruzione e si doveva presentare a stomaco vuoto. Prima di entrare va in un bar, fa una telefonata e decide di volermi tenere, quindi fa colazione con cornetto e cappuccino. Ci ha creduto, si è cresciuta due ragazze da sola, con alcune sofferenze anche nell'ambito lavorativo. Un giorno ha perso il lavoro e l'ho trovata al computer, dicendomi che stava scrivendo un romanzo, alla fine ha scritto circa 145 storie d'amore”.

Giorgia Meloni e il difficile rapporto col padre

Al suo fianco da sempre la sorella, anche se quella del padre è stata una mancanza profonda: “La nostra situazione un po' strana ci ha legato molto, lei si occupava di me pur avendo solo un anno e mezzo di differenza. Ho il bisogno di sentirla, è l'unica persona con cui sento l'esigenza di parlare. Mio padre non c'è mai stato. E' andato via di casa quando avevo un anno, non lo ricordo. Viveva alle Canarie, lo abbiamo frequentato fino agli undici anni per una settimana l'anno. Poi durante una vacanza le cose non sono andate bene, lui ci ha detto che non dovevamo farlo discutere con la sua compagna con cui ci aveva lasciato. Io gli ho detto che non volevo più vederlo e così è stato. Quando è morto non sono riuscita a provare davvero qualcosa, un'emozione. Era come uno sconosciuto, una persona irreale per cui non provare amore o odio. Evidentemente nella mia anima c'era un pozzo in cui avevo infilato questa cosa e tirarla fuori mi faceva paura.

Giorgia Meloni vittima di bullismo

Giorgia Meloni ha poi raccontato un episodio di bullismo di cui è stata vittima: “In gioventù ero un po' sovrappeso, combatto col peso da sempre, sono cintura nera di dieta. Quando aveva 13 anni sono stata bullizzata. Mi sono avvicinata a dei ragazzi per chiedere di giocare ma loro mi hanno tirato il pallone dicendo “Vattene cicciona”. Li ringrazio perchè ho perso 10 chili in due mesi. Le persone che ti fanno male in qualche modo sono sempre utili, non bisogna scappare.

Giorgia Meloni e gli hater: "Mi hanno augurato di abortire"

Donna tra gli uomini in ambito politico, deve sostenere anche l'attacco degli hater: “Non è stato facile, sopratutto in un ambiente come il nostro. Ho reagito con la determinazione, l'unica cosa che puoi fare è l'esempio. Le critiche sono la cosa più naturale del mondo, cosa diversa sono gli insulti. Ho sofferto quando annuncia che aspettavo a Ginevra. L'ho fatto durante il family day e diversi mi hanno augurato di abortire. Ho patito la cosa perchè per la prima volta esponevo mia figlia, mi sentivo in colpe per non averla protetta. Mi dicono che sono omofoba ma non è vero perchè è verificabile, faccio il mio lavoro da trent'anni e non ne trovi mai traccia. Mi etichettano così per andare modo ai miei interlocutori di non rispondere alla mie domande”.

Giorgia Meloni e il matrimonio: "Come se le cose fossero già in equilibrio"

Un accenno anche al compagno Andrea e alla future nozze: “Lui è un padre fantastico, la proposta di matrimonio non è arrivata. Non ne parliamo, anche se credo nei suoi principi, siamo sempre presi da mille impegni ma è come se le cose fossero già in equilibrio... Poi detesto mettermi al centro dell'attenzione e il giorno delle nozze in questa prospettiva mi mette un po' di ansia...”.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Maggio 2021, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA