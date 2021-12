Giordano e Del Debbio, nessuna sospensione da Mediaset: solo uno stop per le vacanze di Natale

Come consuetudine nel periodo natalizio e festivo i programmi Mediaset si prendono tre settimane di ferie. Tranne quelli del daytime (ai quali si aggiunge News nel titolo), con il cambio dei conduttori durante queste settimane per poi ritornare come da copione: Mattino Cinque News, condotto da Francesco Vecchi dal 13 dicembre al 4 febbraio, e Pomeriggio Cinque News, affidato a Simona Branchetti dal 20 dicembre al 14 gennaio. Al termine del periodo festivo, i due programmi riprenderanno con le formule e le conduzioni attuali, quindi tornano Federica Panicucci e Barbara d’Urso.

Stop natalizio come da consuetudine anche per i talk, con Fuori dal Coro e Dritto e Rovescio che avranno la stessa cadenza degli altri programmi, quindi non esiste nessuna sospensione. E neanche un prolungamento delle vacanze. Controcorrente, condotto da Veronica Gentili, si fermerà il 19 dicembre per tornare il 9 gennaio 2022. Quarta Repubblica, condotto da Nicola Porro, si fermerà il 20 dicembre per tornare in onda il 10 gennaio 2022. Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano, stop dal 7 dicembre e ritorno l’11 gennaio 2022. Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio, si fermerà il 16 dicembre per riprendere il 13 gennaio 2022. Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, si fermerà il 17 dicembre per tornare in onda il 14 gennaio 2022.

Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, ripartirà prima: stop da domenica 19 dicembre e rientro in palinsesto sabato 8 gennaio 2022. Niente vacanze natalizie per tre programmi di Rete4: Stasera Italia, condotto da Barbara Palombelli, Controcorrente, condotto da Veronica Gentili e nel prime time del mercoledì Zona Bianca, affidato a Giuseppe Brindisi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 14:24

