Torna Giochi senza frontiere: Ilary Blasi alla conduzione, Jury Chechi sarà giudice

Nadia Toffa, il dolore di Ilary Blasi: «Voglio ricordare le tante risate, ti abbraccio forte»​

Giovedì 15 Agosto 2019, 13:00

Giochi senza frontiere sta per tornare, con tante novità. A cominciare dal nome: la nuova edizione, infatti, si chiamerà Euro Games e andrà in onda su. Come già confermato da qualche settimana, alla conduzione ci saranno. L'ultima novità, in ordine cronologico, riguarda la giuria: a giudicare le performance dei concorrenti, infatti, ci sarà un campione olimpico comeL'atleta toscano, che durante la carriera agonistica ha scritto la storia della disciplina degli anelli, conquistando anche l'oro alle Olimpiadi di Atlanta 1996, sarà il giudice d'eccezione del programma che raccoglie l'eredità di Giochi senza frontiere. La trasmissione Euro Games andrà in onda in diretta da Cinecittà World e vedrà fronteggiarsi Italia, Spagna, Germania e Svizzera.La notizia della partecipazione dicome giudice è stata rivelata in anteprima da Tv Sorrisi e Canzoni. Un ospite molto speciale, che indubbiamente conferirà una certa autorevolezza alla giuria e a tutto il programma. Per il grande ritorno di una trasmissione storica e molto amata dal pubblico, l'appuntamento è fissato per settembre.