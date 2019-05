Giochi senza frontiere, il grande ritorno del programma è vicino?

Pietro Sermonti: «Bangla è il mio film fiore all'occhiello. L'Italia di oggi raccontata con ironia e disincanto»​

Giochi senza frontiere è stato senza dubbio uno dei programmi televisivi di maggior successo non solo in Italia, ma in tutta Europa. Ora, a distanza di 20 anni dall'ultima edizione, il programma potrebbe tornare per la gioia di tanti telespettatori (anche se con un format e un nome diverso).A rivelarlo è Chi: il settimanale di gossip riporta infatti che presto la nuova versione di Giochi senza frontiere potrà tornare a breve. Il nome del nuovo format, a differenza di quello precedente, è in lingua inglese e non in francese: si chiama The Biggest Game Show in the World e potrebbe presto approdare sulla tv italiana.A rivelarlo è, uno degli storici conduttori di Giochi senza frontiere, che già tre anni fa aveva spiegato che la Rai non era interessata in alcun modo a riproporre quel format sui propri canali. Ora, come spiega TvZap , la nuova versione di Giochi senza frontiere potrebbe approdare a Mediaset: sembra infatti che la favorita per la conduzione sia, che ha deciso di dire addio ai reality show.Giochi senza frontiere fu ideato all'inizio degli anni '60 per volere di Charles De Gaulle: l'ex generale e allora presidente francese voleva infatti promuovere un evento per rafforzare l'amicizia tra Francia e Germania dopo le vicende delle due guerre mondiali. Successivamente, diversi paesi furono invitati a partecipare. In Italia, Giochi senza frontiere è andato in onda prima su RaiDue e poi su RaiUno: i primi conduttori furono Enzo Tortora e Giulio Marchetti, poi arrivarono, tra gli altri, Ettore Andenna, Milly Carlucci, Claudio Lippi, Maria Teresa Ruta e Marco Presta.