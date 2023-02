Gina Lollobrigida, l'amica a Storie Italiane: «Accanto a lei fino alla fine. Figlio e nipote? Sono venuti solo due volte»

di Redazione web

Storie Italiane ricorda Gina Lollobrigida a un mese dalla sua scomparsa. Eleonora Daniele spiega che in questa occasione è stata fatta una messa commemorativa in onore dell'attrice morta a 95 anni. Nel corso del programma viene mandata però in onda un'intervista a una carissima amica di Gina che rivela un dettaglio che fino ad oggi era stato omesso.

Aurora Ramazzotti provata dalla gravidanza: «Prima di rimanere incinta questa cosa non la sapevo...»

Tensione tra Elodie ed Emma Marrone dietro le quinte a Sanremo: «Non si sono rivolte la parola»

Gli ultimi giorni dell'attrice

Pare, infatti, che contrariamente a quanto riportato, il figlio e il nipote di Gina non si sarebbero riconciliati con lei sul letto di morte. Lo stesso figlio Milko aveva detto a Storie Italiane di essere stato accanto alla mamma morente nelle ultime settimane di vita, ma questa cara amica della Lollo nega tutto. La donna che racconta di aver vissuto con l'attrice per tutto l'ultimo mese di vita, quando le sue condizioni di erano aggravate, spiega di non averla mai abbandonata, nemmeno quando poi è stata trasferita in clinica.

La verità sul figlio e il nipote

«Le ho tenuto la mano fino all'ultimo. Gina non voleva più mangiare, non parlava più, quindi l'unico modo che aveva per comunicare con me era quello di stringermi la mano e me la stringeva ogni giorno più forte, come se volesse dirmi qualcosa». Quando poi le viene chiesto se la riconciliazione con figlio e nipote è realmente avvenuta, l'amica è telegrafica: «Sono stati con lei solo per due giorni», lasciando intendere che non hanno accudito la donna nemmeno nel momento di massima sofferenza.

Chiara #Ferragni e #Fedez, «in quel palazzo c'è lo psicoterapeuta»: il giallo dell'ultimo avvistamento di coppia https://t.co/QYgoTPqO0H — Leggo (@leggoit) February 17, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Febbraio 2023, 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA