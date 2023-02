Lollobrigida, Rigau confessa a Storie Italiane: «Io e Gina minacciati da un amico di Piazzolla»

Storie Italiane ha intervistato Javier Rigau, ex marito di Gina Lollobrigida. Sulla loro unione ci sono molti dubbi, soprattutto dopo che più volte, in vita, Gina lo aveva appellato come un truffatore negando di averlo voluto sposare e riportanto in diverse occasioni il documento che attesta l'annullamento delle loro nozze. Rigau però continuna a considerarsi marito dell'attrice scomparsa, ma nel corso del programma di Eleonora Daniele fa una confessione choc.

Le minacce

Rigau ha raccontato un episodio che avrebbe coinvolto lui e Gina all'inizio del loro matrimonio: «Siamo stati minacciati», esordisce, puntando il dito su Piazzolla, l'assistente che negli ultimi 13 anni della vita della Lollo le sarebbe stato vicino aiutandola anche ad amministrare i suoi beni: «Un muratore ci ha minacciato dicendo che avrebbe raccontato a tutto il mondo del nostro matrimonio. L'uomo, che ha diverse condanne in Spagna, ha voluto oltre 500 mila euro, e io so per certo, perché ce lo ha detto lui, che era amico, socio di Piazzolla».

L'eredità

Rigau ribadisce di non essere interessato al patrimonio dell'attrice: «Ci siamo sposati in separazione dei beni e quando ho conosciuto Gina il mio patrimonio era 4 volte il suo». Poi però aggiunge che, qualora venisse riconosciuto erede legittimo, visto che di fatto in Spagna la loro unione è riportata nel registro civile, quello che gli spetterebbe lo darebbe per intero al figlio Milko.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 12:14

