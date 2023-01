Gina Lollobrigida, la confessione del figlio Milko a Storie Italiane: «Non riusciva a parlare, ma gli ultimi giorni...»

Gina Lollobrigida continua ad essere al centro di numerose polemiche, purtroppo. Anche dopo la sua morte continuano le battaglie legali con il figlio, il nipote e l'ex marito Rigau. A Storie Italiane, Eleonora Daniele è tornata a parlare di questa parentesi dolorosa e tormentata per l'attrice ma ha mostrato anche una lunga intervista fatta al figlio Milko in cui sembra esserci un'apertura.

Le polemiche

Il figlio della Lollo, a cui lei era molto legata e del quale ha sempre ammesso di essere tanto gelosa, ha confessato ai microfoni di Storie Italiane di aver avuto dei problemi con la madre, ma ha subito chiarito: «Ora parlare di queste polemiche è di cattivo gusto, in questo momento si deve ricordare una persona, non mi importa di quello che si dice. Io ho pensato a lei, non ho pensato alle dicerie. Non posso dire molto altro perché ci sono due processi penali in corso».

La pace con la mamma

Milko poi racconta la sua sfera più intima e privata con la mamma: «Mi è mancato il tempo con lei per fare cose che volevo fare. Ma sono il figlio, prima che lei se ne andasse ci siamo guardati negli occhi e ci siamo capiti, tutto questo fumo intorno non ha senso». Milko spiega che negli ultimi giorni Gina aveva un problema alla gola che non le permetteva di parlare, così i due hanno comunicato a lungo guardandosi: «Ci sono molte cose che avrei voluto dirle, abbiamo comunicato con lo sguardo, cose nostre...».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Gennaio 2023, 12:42

