Gina Lollobrigida, ospite di Mara Venier a Domenica In, annuncia di aver ricevuto pochi giorni fa la prima dose del vaccino Pfizer. La leggendaria attrice, 93 anni, ha raccontato le proprie sensazioni.

«Tutti mi dicevano "Attenta, il vaccino può causare dei dolori a poche ore dalla prima dose". Vi dico la verità: non mi sono neanche accorta della puntura e non ho sentito alcun dolore, nemmeno nei giorni successivi» - ha raccontato Gina Lollobrigida - «Anzi, vi dirò di più: stavo così bene che mezz'ora dopo stavo già mangiando una coppa di gelato».

In studio, insieme all'attrice, c'era anche Francesco Le Foche. «I vaccini a m-RNA, come quello di Pfizer e Moderna, sono assolutamente sicuri ed efficaci. La loro differenza, al momento, è solo sulla somministrazione e in particolare sull'intervallo di tempo tra la prima dose e il successivo richiamo» - ha spiegato l'immunologo dell'Umberto I di Roma - «Quando torneremo ad avere una vita normale? Dobbiamo aspettare ancora, dipenderà dalla campagna vaccinale a livello mondiale. Tutti noi vorremmo tornare a viaggiare e per questo si parla del patentino vaccinale per potersi spostare da un paese all'altro, anche se personalmente non sono molto favorevole».

